Новосибирский НПЗ запустит производство дизтоплива класса «Евро-5»

Нефтеперерабатывающий завод «ВПК-ойл», расположенный в Коченевском районе Новосибирской области, начнет производство дизельного топлива класса «Евро-5» в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на пресс-конференции в четверг.

По словам министра, «ВПК-ойл» планирует, что введет в эксплуатацию технологическую площадку по переработке дизельного топлива класса «Евро-5». «Около 300 тыс. тонн объемы производства. Инвестиции в проект — около 2 млрд руб.»,— сказал Андрей Гончаров.

В 2016 году «ВПК-ойл» привлекло кредит Сбербанка на сумму более 3 млрд руб. Инвестсоглашение между компаниями предполагает реализацию масштабного проекта по модернизации действующего производства, включая строительство установки производства битумов, установки гидроочистки дизельного топлива (для выпуска дизтоплива класса «Евро-5»), а также установки гидроочистки и каталитического риформинга прямогонного бензина. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка «ВПК-ойл» составила 21 млрд руб., чистая прибыль — 161,1 млн руб.

Оксана Павлова