Житель Ижевска похитил деньги у 15 человек под видом сотрудника ГИБДД

32-летний житель Ижевска, представляясь сотрудником ГИБДД, похитил деньги у 15 человек под предлогом выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Мужчину обвиняют в совершении 16 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Злоумышленник совершал преступления с 2015 года по март 2019 года. Средняя сумма «услуги» выдачи водительских прав составляла 25-30 тыс. руб. Один из потерпевших вовремя обнаружил обман и не передал деньги обвиняемому.