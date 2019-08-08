Мэр Магнитогорска назначен «внештатным» вице-губернатором Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил главу Магнитогорска Сергея Бердникова своим заместителем на общественных началах. Соответствующее постановление было подписано 7 августа, сообщает пресс-служба врио губернатора.

Практика назначения глав крупных городов вице-губернаторами на общественных началах была принята во время работы Бориса Дубровского на посту главы региона, он сначала сделал «внештатным» вице-губернатором Евгения Тефтелева, который тогда был мэром Магнитогорска. Аналогичную должность получил Сергей Давыдов, который руководил администрацией Челябинска. Господин Тефтелев сохранил статус заместителя губернатора на общественных началах, когда возглавил областной центр.