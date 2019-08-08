Три жителя Челябинска погибли при столкновении автобуса и внедорожника под Новороссийском

В Краснодарском крае опознали трех погибших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и Volkswagen Touareg . Все они были жителями Челябинска, сообщает «Интерфакс».

ДТП произошло 7 августа около 22 часов под Новороссийском. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, автобус марки Hyundai, принадлежавший санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы, столкнулся с внедорожником, который ехал в попутном направлении. После этого автобус пробил ограждение и упал в обрыв. В результате ДТП погибли три пассажира внедорожника: дети 10 и 16 лет и 40-летняя женщина. Водитель автомобиля и еще два пассажира госпитализированы. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 детей. Все они доставлены в больницу.

По факту ДТП следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по двум статьям: ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет). Расследование продолжается.