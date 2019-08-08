Более 90% пшеницы нового урожая — зерно третьего и четвертого классов

Собранная в этом году на кубанских полях пшеница качественней прошлогодней, 90% урожая представляет из себя высококачественное продовольственное зерно, сообщает региональный минсельхоз. «Уже обследовано около 7,5 млн тонн пшеницы. Из этого объема более 90% является продовольственным зерном, преимущественно третьего и четвертого классов. Фуражное зерно составляет всего 9%, – рассказал вице-губернатор края Андрей Коробка.

В целом в стране качество пшеницы нового урожая также выше, чем в 2018 году: доля пшеницы пятого класса (фуражная) составляет 21,1%. На долю 3-го класса приходится 31,6%, 4-го класса – 47,1%.

В текущем году на Кубани собрано 11,1 млн тонн зерна, что на 0,7 млн тонн больше, чем в прошлом году. В том числе пшеницы собрано 9,7 млн тонн (на 0,48 млн тонн больше чем в прошлом году). По данным регионального минсельхоза, средняя урожайность в половине муниципалитетов края более 65 ц/га, в шести районах – 70 ц/га. Отдельные хозяйства, как например в Новокубанском районе, собирают и свыше 80 ц/га.

Андрей Ульченко