За полгода внешнеторговый оборот Тюменской области составил более $1,6 млн

За январь-май 2019 года внешнеторговый оборот Тюменской области с учетом взаимной торговли со странами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) составил более $1,6 млн — более $1,1 млн экспорт и $518,2 млн импорт. Положительное сальдо внешней торговли составило более $609,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Губернатор Александр Моор уверен, что увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, говорит о повышении конкурентоспособности бизнеса. «Развитие этого направления, по его мнению, — одна из приоритетных задач региона»,— сообщили в пресс-службе. В прошлом году Тюменская область подписала 66 экспортных контрактов. Проведено 14 бизнес-миссий, 12 международных выставок, организована постоянно действующая экспозиция продукции тюменских предприятий в Шанхае (КНР).

Как сообщил директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумова, за прошлый год в области на 93% увеличились объемы поставок машин, оборудования и транспортных средств, на 33% химической промышленности, каучука, топливно-энергетических товаров на 26 %. Выросло число экспортеров, а объем несырьевого неэнергетического экспорта составил $1,2 млрд. Основные экспортные поставки организованы в 90 стран ближнего и дальнего зарубежья, среди них: Нидерланды, Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Бельгия, Финляндия, Германия, Республика Беларусь, США и Латвия.