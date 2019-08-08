В Удмуртии могут создать сельскохозяйственный экспортный кооператив

Сельскохозяйственный экспортный кооператив могут создать в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на министра Ольгу Абрамову.

«Генеральная задача – увеличить экспорт сельхозпродукции в 2,5 раза, за первое полугодие текущего года он составил в денежном выражении $1,32 млн. Наши нынешние темпы невелики для того, чтобы реализовать все свои амбиции по этому направлению — мы можем больше. Главная сложность заключается в том, что мы пока не можем обеспечить полноценные экспортные поставки – не позволяют объемы производимой на сегодня продукции. Для того чтобы решить эту проблему, мы сейчас активно прорабатываем вопрос по созданию сельскохозяйственного экспортного кооператива»,— рассказала госпожа Абрамова.

На сегодняшний день в Удмуртии сформировали реестр экспортно-ориентированных предприятий, к реализации заявлен ряд крупных инвестиционных проектов. Республика ориентирована на экспорт котонизированного льноволокна, меда и продуктов пчеловодства, рапсового масла, молока и молочных продуктов, вегенсов и птицеводческой продукции, в частности, куриных лапок, которые считаются деликатесом в Китае.