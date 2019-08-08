Приставы арестовали спецтехнику предприятия в Сызрани за долг в 7 млн рублей

Фото: УФССП по Самарской области

Сызранское унитарное предприятие задолжало по налогам более 7 млн руб. В связи с этим приставы возбудили в отношении него исполнительное производство о взыскании недоимок. Об этом сообщает УФССП по Самарской области.

Должник получил соответствующее уведомление, но не исполнил требований исполнительного документа. В связи с этим правоохранители вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 217 тыс. руб. Также приставы выехали на место и арестовали «КамАЗ» и экскаватор предприятия. В настоящее время арестованная спецтехника направлена на торги. За счет средств от ее продажи будет погашена задолженность по налогам.

Георгий Портнов