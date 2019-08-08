«Обувь России» привлекла кредит Абсолют банка на 1 млрд рублей

Абсолют банк открыл группе компаний «Обувь России» кредитную линию на 1 млрд руб. до октября 2022 года. Средства направят на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности компании, сообщает пресс-служба «Обуви России».

Группа объединяет сети Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra и Lisette. Портфель брендов также включает S-TEP, Snow Guard и пр. На конец сентября 2018 года «Обувь России» управляла 677 магазинами в 212 городах России. В 2018 году выручка группы увеличилась на 9%, до 11,53 млрд руб.

О крупном проекте онлайн-ритейлера Ozon с «Обувью России» — в материале “Ъ” «Регионы вдохнут Ozon»

Оксана Павлова