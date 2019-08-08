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В поселке Юргамыш пожар унес жизни трех человек

В ночь на 8 августа в поселке Юргамыш Курганской области загорелся жилой дом. После того, как пожарные ликвидировали возгорание, на месте происшествия были обнаружены тела трех женщин – 77, 61 и 55 лет, сообщают в региональном управлении Следственного комитета. В ведомстве уточняют, что в пожаре погибли мать и две ее дочери.

По этому факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, женщины погибли от отравления продуктами горения, а причиной пожара стало нарушение правил использования электроплиты.

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