Главпочтамт Челябинска сменил адрес

Центральное почтовое отделение Челябинска переехало на постоянный адрес – ул. Кирова, 165. Здание расположено на пешеходной улице, неподалеку от бывшего Главпочтамта, помещения которого отдали для размещения нового Седьмого кассационного суд. Временно отделение размещалось по адресу ул. Кирова, 2.

Как сообщает пресс-служба Челябинского регионального управления Почты России, площадь нового помещения Центрального отделения составляет почти 450 кв. м. Для обслуживания клиентов работает девять операционных окон, из них семь для физических лиц и два для юридических. Режим работы отделения остался прежний – семь дней в неделю без перерывов. Отделение связи 454000 обслуживает более 500 юрлиц, среди которых крупные предприятия и госорганы. В штате главпочтамта – 33 сотрудника, ежедневно они обрабатывают до 10 тыс. почтовых отправлений.