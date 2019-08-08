На Уралмаше перекроют движение по улицам Старых Большевиков и Калинина

Из-за строительства теплотрассы в Екатеринбурге с 10 августа по 10 октября перекроют движение транспорта по улице Старых Большевиков (микрорайон Уралмаш) — от Фрезеровщиков до Войкова. Объехать перекрытый участок можно по улицам Фрезеровщиков, Шефской и Старых Большевиков.

Кроме этого, из-за реконструкции теплосетей 10 по 21 августа перекроют движение транспорта по улице Калинина — от Ломоносова до 40-летия Октября. Как сообщили в мэрии, объехать перекрытия можно по улицам Ломоносова, 40-летия Октября, Уральских рабочих и по проспекту Орджоникидзе.