Время экспортировать

Экспорт сейчас является «целью номер один» для многих предприятий Краснодарского края. Что вполне объяснимо — большие объемы сельскохозяйственной продукции, наличие незамерзающего порта и вообще налаженной инфраструктуры и хорошей логистики — все это делает переход развивающегося бизнеса к внешнеэкономической деятельности практически неизбежным. Другой вопрос, что для успешного выхода на экспорт нужен целый набор компетенций и финансовых опций, разобраться в которых самостоятельно не так просто. Об этом пошла речь на бизнес-завтраке, совместно организованном «КоммерсантЪ-Кубань» и Россельхозбанком, который прошел в Краснодаре.



Риски уже не угроза

Бизнес-завтрак открыла заместитель директора Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Екатерина Кучерова, которая в приветственном слове подчеркнула, что поддержка внешнеэкономической деятельности имеет приоритетное направление для Россельхозбанка. Особенно в Краснодарском крае, где сельское хозяйство является локомотивом всей экономики.

Далее речь пошла о финансовых инструментах, без которых экспортная деятельность сегодня практически невозможна. «В настоящее время клиенты, ведущие ВЭД, активно используют продукты документарного бизнеса: аккредитивы и банковские гарантии» - сообщила главный экономист Управления поддержки ВЭД АО «Россельхозбанк» Ольга Далечина. Данные инструменты широко применяются во всех сферах, в том числе и в таком актуальном для Кубани направлении, как сельское хозяйство — в сделках по покупке КРС, сельскохозяйственной техники, оборудования. «Почему аккредитив? Это простой и надежный инструмент, используемый для расчетов. Его применение позволяет бизнесу не отвлекать собственные ресурсы до момента отгрузки или поставки товара, минимизировать коммерческие риски, защитить интересы всех сторон сделки. Также клиентами Банка востребовано финансирование, предоставляемое за счет средств иностранных финансовых институтов. В настоящее время Россельхозбанк активно развивает сферу международного сотрудничества, в которой особое внимание уделяется Китаю. Инфраструктура банка и широкая корреспондентская сеть, в том числе наличие корреспондентских счетов с китайскими банками, позволяет осуществлять расчеты в любых валютах по экспортным и импортным операциям клиентов с китайскими контрагентами, включая рубли и юани» добавила Ольга Далечина.

По поводу санкционных рисков, которые могли бы помешать российскому бизнесу поставлять свою продукцию на экспорт, высказалась исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынках АО «Россельхозбанк» Екатерина Лямцева. Она уточнила, что в Банке реализован ряд решений, призванных максимально снизить эти риски, и сегодня клиенты практически не ощущают связанных с санкциями сложностей. На повестке дня для экспортеров стоит другой вопрос — снижение валютных рисков. «Как зафиксировать курс при сделке, стоит ли вообще это делать — это решение бизнес, конечно, принимает сам. Банк готов предоставить своим клиентам консенсус-прогноз движения курсов и обозначить существующий валютный риск. Непосредственно для страхования валютных рисков используются такие инструменты хеджирования как валютные форварды, опционы, свопы и структурные продукты. Зачастую компании опасаются, что могут возникнуть сложности при отражении операций хеджирования в налоговом учете. Однако при правильном подходе к разработке политики хеджирования и составлению справок по операциям хеджирования, такие операции уменьшают налогооблагаемую базу», - рассказала Екатерина Лямцева. Также, по ее словам, помимо инструментов страхования валютных рисков, Банк предлагает продукты страхования процентного и товарного риска. Существует возможность застраховать риски неблагоприятного изменения цены на сельхозтовары, базовые и драгоценные металлы, а также нефть и нефтепродукты.

Главный государственный таможенный инспектор отдела валютного контроля Краснодарской таможни Анастасия Черепахина напомнила, что сейчас полномочия по контролю за валютой перераспределены, и банки в этом смысле оказывают мощную поддержку, однако эту обязанность с таможенной службы никто не снимал, поэтому она активно работает в этом направлении. «Сейчас на государственном уровне уделяется большое внимание проблеме оттока капитала за рубеж, поэтому контроль за сроками предоставления отчетности по валютным операциям будет только усиливаться», - рассказала Анастасия Черепахина.

«Зеленый коридор» экспортно-ориенированным компаниям

В целом перспективы для роста экспортного направления в регионе есть, - считают эксперты. По словам начальника управления экономики и государственных программ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ивана Марченко, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в крае установлены целевые показатели, которые нужно достичь в ближайшие пять лет. Ключевой из них — довести годовой объем экспорта в финансовом выражении до 3,8 млрд долларов США. В 2018 году было 2,6, а в 2019-ом прогнозируется снижение на 15%. Как пояснил Иван Марченко, это связано с невысоким качеством зерна, полученного в прошлом году. «В этом году у нас около 80 процентов зерна высокого класса, поэтому перспективы хорошие», - уточнил он. Помимо зерна краевые власти сейчас отдают приоритет развитию экспорта в масложировом направлении, а также в сахарной и крупяной промышленности. «При этом экспортно-ориентированные компании могут получать льготные кредиты, но есть условие — за каждый полученный рубль нужно потом получить четыре рубля экспортной выручки. Впрочем, это вполне достижимо», - заявил представитель краевого минсельхоза.

Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Вадим Авдеев напомнил, что сейчас бизнес может рассчитывать как на финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. В частности, он может обратиться в центры поддержки предпринимательства, чтобы ему сделали сайт или выполнили другую необходимую работу. Льготные займы доступны в Фонде микрофинансирования. На вопрос предпринимателей о сроках рассмотрения заявок представитель департамента сказал, что на запросы по поводу оказания обычных услуг ответ дают в течение одного-пяти дней. В Фонде микрофинансирования — до 20 дней, однако этот срок может снизиться. «Важно понимать, что деятельность фонда тоже регулируется Банком России, поэтому сократить сроки рассмотрения довольно сложно», - пояснил Вадим Авдеев.

Директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» Роман Воротников отметил, что выход на экспорт сегодня является трендом, и для этого есть ряд объективных причин. «Любой региональный рынок продукции имеет свои рамки. Соответственно, рано или поздно каждый производитель задумывается о том, чтобы выходить на рынки других регионов страны или за рубеж. У экспорта есть свои несомненные плюсы, основным из которых является работа с валютой. Например, если в 2014 году ваша продукция за рубежом в переводе на рубли стоила 100 рублей, то сейчас ее уже можно продавать вдвое дороже», - пояснил Роман Воротников. По его словам, первичной задачей Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства является оценка потенциала бизнеса — реализует ли он уже свою продукцию в других странах, или только собирается это делать. Насколько вообще производимый товар будет пользоваться спросом, и где именно. Следующий этап — подготовка маркетинговой стратегии для продвижения продукции. Непосредственно в выходе за рубеж помогает участие в выставках и бизнес-миссиях.

Первым шагом к началу экспортной деятельности всегда является получение соответствующих компетенций, - считает заместитель руководителя Краснодарского обособленного подразделения ГК Российского экспортного центра Александр Шитиков. «Нужно хотя бы понимать, куда можно поставлять свою продукцию, делают ли это уже другие российские компании в этом регионе. Ознакомиться с такой информацией можно на портале РЭЦ — например, узнать, куда поставляется растительное масло из России и какова экспортная динамика. Если она высокая, то, вероятно, вас там ждут с этим продуктом», - отметил господин Шитиков. Также в РЭЦ могут помочь с сертификацией продукции и регистрацией торговой марки в стране поставки. «Как только показали ваш продукт в Китае, возрастает вероятность того, что там тут же зарегистрируют соответствующую торговую марку. И когда вы захотите туда экспортировать, вам предложат ее купить. Это целый бизнес. Поэтому заблаговременная регистрация марки — очень разумное решение», - считает эксперт.

В завершении бизнес-завтрака эксперты ответили на вопросы бизнеса и резюмировали сказанное. Один из ключевых выводов, прозвучавших на мероприятии: экспорта бояться не нужно, все возможности для вывода своей продукции за рубеж есть. Однако его успешность будет зависеть от самого бизнеса — того, насколько хорошо он понимает рынок и видит свою нишу.