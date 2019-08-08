Организации Удмуртии стали богаче на 10 млрд рублей за счет вложений в первом полугодии

Организации Удмуртии стали богаче на 10 млрд руб. за счет финансовых вложений в первом полугодии 2019 года. Из них 81,9% или 8,2 млрд руб. принесли долгосрочные вложения, 18,1% или 1,8 млрд руб. — краткосрочные, сообщает Удмуртстат. В число обозначенных организаций не вошли субъекты МСП, бюджетные организации, банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.

Общая сумма вложений составила 225,3 млрд руб., из них 218,7 млрд руб. или 97,1% краткосрочных вложений. Основную часть краткосрочных финансовых вложений составили поступления по банковским вкладам и предоставленные займы — 87,3% и 9,3% соответственно.

Наибольшие доли в общем объеме финансовых вложений на начало апреля 2019 года занимают такие виды деятельности как «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Их удельный вес составляет 50%, 18,5% и 7,9% соответственно.