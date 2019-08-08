В Челябинске не согласовали массовый пикет против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму

Мэрия Челябинска отказала местному штабу Алексея Навального в проведении массового пикета на Кировке в поддержку всероссийской акции протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Вместо митинга организаторы устроят серию одиночных пикетов.

Челябинским активистам предложили собраться 10 августа в специально отведенных для митингов местах – на парковке ледовой арены «Трактор», в ЦПКиО им. Гагарина, в парке «Металлург» или возле ДК им. Колющенко, также власти города готовы были согласовать проведение мероприятия на 100 человек в сквере Андреевского. Организаторы отклонили все альтернативные варианты и решили провести серию одиночных пикетов в центре города, на Кировке.

Акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пройдут во многих городах России 10 августа. Участники потребуют «освобождения политзаключенных, прекращения абсурдных уголовных дел, освобождения кандидатов и допуска их на выборы». Также будет выдвинуто требование об отставке мэра Москвы Сергея Собянина.