Назначен новый генконсул Германии в Екатеринбурге

Новым Генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе, говорится в сообщении представительства МИД РФ в Екатеринбурге. Господин Крузе уже приступил к своим обязанностям.

Ранее главой дипмиссии был Штефан Кайль. 2 августа стало известно, что он покинул должность.

Господин Крузе начал дипломатическую карьеру в 1993 году. Работал в посольствах Германии, Алматы, Риме, Бухаресте, Дохе и в Генконсульстве в Бостоне. В Екатеринбург прибыл из центрального аппарата Министерства иностранных дел Германии в Берлине, где он занимался вопросами экономического сотрудничества, а также развитием отношений со странами Центральной Азии.