В конце лета возрастут цены на загородные дома

С 19 августа цены на загородные дома с земельными участками в поселке «Троицкая усадьба» вырастут на 10%

Фото: Рудольф Фирулёв

Поселок «Троицкая усадьба» расположен вблизи от Перми в районе деревни Мостовой, что неподалеку от поселка Троица. Здесь можно приобрести как земельные участки для индивидуального строительства, так и готовые дома.

Сегодня для тех, кто хочет обзавестись готовой дачей, предлагаются двухэтажные компактные дома с мансардой площадью 62 кв. м на участке 8,4 соток стоимостью от 1 190 000 рублей. После повышения цен, с 19 августа, стоимость такого дома с участком составит 1309000 руб. Дом построен из бруса – это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко. Второй мансардный этаж утеплен. В доме установлены металлическая входная дверь и окна ПВХ, из которых открывается прекрасный вид на Сылву.

Поселок «Троицкая усадьба» подключен к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Жители «Троицкой усадьбы» имеют свободный выход к воде, куда можно прийти искупаться или порыбачить.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии:

8-800-300-7977 и на сайте https://actions.pzsp.ru/troitskaya-usadba.