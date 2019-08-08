Объем выданных жилищных кредитов в Удмуртии сократился на 16%

В первом полугодии 2019 года жителям Удмуртии выдали 7,88 тыс. жилищных кредитов. Это на 16% меньше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат.

«Этому способствовали несколько основных факторов: снижение уровня реальных денежных доходов населения — примерно на 1,3%, повышение ставки кредитования на 0,7% и рост цен на рынке первичного жилья на 7,8%»,— говорится в сообщении.

За обозначенный период средний размер кредита увеличился на 8% — с 1,43 млн руб. до 1,54 млн руб. Также в республике выросли средневзвешенный срок жилищного кредитования — с 188 до 215 месяцев, и средневзвешенная ставка по жилищным кредитам — с 9,63% до 10,34%. Задолженность по жилищным кредитом на 1 июля составляла 75,3 млрд руб. — это 45% в общем объеме задолженности по банковским кредитам населения.

Среднедушевые денежные доходы населения Удмуртии в первом полугодии составляли 23,9 тыс. руб., на семью из трех человек — 71,8 тыс. руб. в среднем. Так, исходя из существующего уровня доходов и цен на рынке первичного жилья, средней семье пришлось бы копить на новую квартиру площадью 54 кв. м около 3,2 лет, без учета затрат на оплату товаров, услуг и обязательных платежей.