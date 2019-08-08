Банкет для участников съезда ученых в Уфе обойдется в 2,43 млн рублей

Госкомторг республики заключит контракт стоимостью 2,43 млн руб. на организацию официального приема главы региона для участников XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Мероприятие пройдет в Уфе 22 августа. Контракт будет заключен с казенным предприятием «Комбинат питания», которое дало к начальной цене контракта, составлявшей 2,64 млн руб., 8% дисконта. Вторым участником торгов был индивидуальный предприниматель Марсель Ханов, предложивший исполнить контракт за 2,44 млн руб. Но его заявку признали несоответствующей.

Банкет на 600 человек планируют провести в конгресс-холле «Тора-тау». В меню включены такие закуски как фаршированный яблоками, гранатом и сухофруктами гусь, скумбрия с картофельными шариками и маринованным луком, салаты из говяжьей вырезки, овощной, морковь по-корейски. В меню горячих блюд вошли грибной жульен с курицей в тарталетке, элеш из говядины, антрекот из говядины на гриле, каре ягненка, семга, запеченная со сливочно-грибным соусом, индейка. На гарнир предложат картофель, запеченный в кожуре по-деревенски с розмарином. Десертное меню состоит из чак-чака, чизкейка с брусничным соусом, корзинки с миниатюрными вак-беляшом, уч-почмаком и картофельным буккеном. Выбор напитков предполагает башкирскую водку «Белый чай», белое сухое вино «100 оттенков Шардоне Фанагория» и красное сухое вино «100 оттенков Каберне совиньон Фанагория», морс, чай и бутилированную воду «Чистая».

Комбинат питания — крупнейший исполнитель контрактов на организацию питания для предприятий, проводимых под эгидой республиканских госструктур. С начала года портфель казенного предприятия пополнился такими контрактами на 50 млн руб.

Майя Иванова