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Более 70% челябинцев довольны своими жилищными условиями

Большинство жителей Челябинска – 72,5% – удовлетворены своими жилищными условиями. При этом почти 47% допольны «полностью», а 25,6% – «по большей части». Таковы результаты исследования, проведенного лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Большинство довольных своим жильем это челябинцы в возрасте 60 лет и старше.

Более четверти горожан – 27,6% – недовольны жилищными условиями, почти каждый десятый – «абсолютно». Чаще всего «квартирный вопрос» беспокоит людей возрасте 25-44 лет и 45-59 лет, имеющих среднее общее, специальное и неоконченное высшее образование, по роду занятий – наемных работников коммерческих предприятий и самозанятых.

Вопросы о причинах неудовлетворенности во время исследования не задавались, однако авторы предполагают, что ответы были бы сходны с результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Они показали, что жители страны недовольны, прежде всего, нехваткой жилой площади, высокими расходами на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также их качеством.

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