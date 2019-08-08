Анонс Пятой международной бизнес-конференции “Переговоры и медиация”

Главной отличительной особенностью запланированной на 24-25 октября 2019 года Пятой конференции от предыдущих станет ориентация на реальные запросы бизнеса. С привлечением экспертов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Израиля планируется разобрать наиболее сложные ситуации из бизнес-практики и предложить пути их решения с использованием такого прогрессивного инструмента как медиация.

Планируется, что всего в конференции примут участие порядка 300 человек. Это предприниматели, юристы, адвокаты, медиаторы, представители государственных, в том числе судебных органов (из разных регионов страны), члены ведущих деловых объединений (“ОПОРА РОССИИ”, “Деловая Россия”, Торгово-промышленная палата).

Цель конференции заключается в том, чтобы в понятной форме донести до предпринимательского сообщества и чиновников основные преимущества и методы бесконфликтного разрешения споров с помощью переговоров, медиации, разобрать конкретные примеры.

Одной из отличительных особенностей пятой конференции станут активные дебаты. В рамках дискуссионной площадки “Клиенты навсегда” планируется пригласить к дебатам спикеров, а также приверженцев стратегии жестких переговоров и тех, кто считает, что учет интересов партнеров по переговорам важен.

(Спикеры площадки: эксперт бизнес-переговоров, основатель и ведущая Клуба переговоров "КЭП" для предпринимателей Екатеринбурга, предприниматель с 12-летним стажем управления, эксперт школы “Навигатор инноватора” Открытого университета Сколково Ирина Манторова. Также судья в отставке из Санкт-Петербурга Елена Гартвик. Преподаватель ораторского искусства и основ конфликтологии в МЦПО Останкино, автор книги “Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления” Ирина Баржак. Основатель и генеральный директор “Бюро Переговоров”, а также Международной палаты альтернативного разрешения споров (Haifa, Israel) Вадим Рахлис. Предприниматель, бизнес-тренер, эксперт в области стресс-коммуникаций и планирования управляемых событий Сергей Ионов.

Во время конференции пройдут мастер-классы. Новизна в мастер-классах 2019 года заключатся в том, что они будут интерактивными для всех участников. Кроме того, каждый спикер приведет один случай из практики, а также кейс на примере партнера бизнес-конференции.

В числе мастер-классов: “Анатомия бизнес-влияния: как управлять чужими решениями” - Сергей Ионов, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт в области стресс-коммуникаций и планирования управляемых событий. “Как решать "нерешаемые" задачи в переговорах и медиации” - Виктор Свободов, эксперт Бизнес-ассоциации ТРИЗ, Бизнес-консультант по поиску нестандартных решений и применению ТРИЗ-технологий. “Навыки медиации в бизнес среде. Внедрение принципов медиации в предпринимательскую деятельность” - Игорь Хомяков, эксперт в антикризисном управлении, медиатор, бизнес-консультант. “Управление эмоциональной взаимосвязью в диалоге” - Вадим Рахлис, основатель и генеральный директор “Бюро Переговоров”, а также Международной палаты альтернативного разрешения споров (Haifa, Israel).

Кроме того, на полях конференции пройдут кейс-клуб - обучающее событие; рабочая мастерская, круглый стол и другие мероприятия.

Экспертами круглого стола “Куда ведет дорога медиации. Взгляд на стратегию развития примирительных процедур в России и за рубежом” станут заместитель председателя Объединенной службы медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей Валерий Расторгуев. Генеральный директор Центра медиации “ПокровЪ”, председатель президиума Объединенного Делового совета по медиации, организатор Пятой международной ежегодной бизнес-конференции “Переговоры и медиация” Татьяна Еремеева.

Формат конференции нацелен на установление максимального количества полезных знакомств и обсуждения возможностей сотрудничества.

Информация о конференции размещена на сайте www.бизнесконференция74.рф ,

Адрес электронной почты: conference@pokrov74.com

Координатор мероприятия: Ксения Айхель тел. +7-912-77-0-29-89.

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