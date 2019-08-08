В аварии под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека

После крупной аварии с автобусом в Новороссийске госпитализировано 44 человека, тринадцать пациентов экстренно прооперированы, сообщило министерство здравоохранения Краснодарского края. По данным экстренных служб, при столкновении автобуса Hyunday и автомобиля Volkswagen в ночь на четверг погибли пассажиры внедорожника – женщина и двое детей. После столкновения, которое произошло на горном участке дороги «Новороссийск – Керчь», Hyundai и Volkswagen упали с обрыва.

На месте аварии работали более 30 бригад скорой помощи, все пострадавшие были доставлены в первую городскую больницу Новороссийска, затем было принято решение о переводе трех человек в первую краевую клиническую больницу.

«Реанимобилями они доставляются в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется перевод еще одного ребенка вертолетом санавиации в детскую краевую клиническую больницу», – сообщили в краевом Минздраве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным информационных агентств, автобус, принадлежащий санаторию ФНС «Эллада», перевозил пассажиров по маршруту Пшада—Анапа.

Дорожные службы уточнили, что состояние дорожного полотна на месте аварии было нормальным: покрытие было сухим и чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, участок освещен. На момент ДТП движение осуществлялось в штатном режиме: ограничения движения отсутствовали, дорожные работы не проводились, уточнили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Черноморье».

Анна Перова, Краснодар