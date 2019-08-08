В Кургане пройдет массовая акция в поддержку московских протестов

Штаб поддержки Алексея Навального в Кургане подал уведомление в мэрию о проведении массового пикета в поддержку всероссийской акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие пройдет 10 августа в ЦПКиО, это площадка, где официально разрешено проводить митинги, и согласование властей для проведения акции не требуется, сообщают организаторы.

Участники пикета будут требовать «освобождения политзаключенных, прекращения абсурдных уголовных дел, освобождения кандидатов и допуск их на выборы», а также отставки мэра Москвы Сергея Собянина. Протестные акции 10 августа пройдут во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.