Бюджет Удмуртии за первое полугодие 2019 года исполнен с дефицитом в 1,23 млрд рублей

Бюджет Удмуртии за первое полугодие 2019 года исполнен с дефицитом в 1,23 млрд руб., доложила на заседании правительства и.о. министра финансов региона Вера Сухих. За обозначенный период доходы бюджета республики составили 34,7 млрд руб., расходы — 35,93 млрд руб.

Наибольшую долю в доходах бюджета Удмуртии — 77% или 26,64 млрд руб. — занимают налоговые и неналоговые доходы. Из них 38% или 10,22 млрд руб. налогов на прибыль организаций, 30% или 8,06 млрд руб. — налоги на доходы физлиц, 11% или 2,99 млрд руб. — акцизы по подакцизным товарам, 10% или 2,5 млрд руб. — налог на имущество, 8% или 2,01 млрд руб. — налог на совокупный доход, 3% или 751 млн руб. — другие налоговые и неналоговые доходы. Безвозмездные поступления занимают 23% или 8,06 млрд руб. в доходах бюджета республики за полугодие.

Наибольшую долю в расходах бюджета региона — 79% или 28,4 млрд руб. — занимают расходы социальной направленности. Наибольшая часть из них направлена на образование, соцполитику, здравоохранение и межбюджетные трансферты общего характера — 13,1 млрд руб., 9,49 млрд руб., 2,43 млрд руб. и 1,85 млрд руб. соответственно. Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики составляют 4,94 млрд руб. или 14% от общего объема расходов, общегосударственные вопросы — 1,02 млрд руб. или 3%, прочие расходы — 1,26 млрд руб. или 3%, расходы на обеспечение безопасности — 258 млн руб. или 1%. Общий объем расходов бюджета Удмуртии по сравнению со значением первого полугодия прошлого года вырос на 12%.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 14,49 млрд руб. 81% из них или 11,69 млрд руб. — субвенции на исполнение отдельных переданных государственных полномочий, 13% или 1,84 млрд руб. — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 6% или 953 млн руб. — субсидии и иные межбюджетные трансферты. Кроме того, более 2,3 млрд руб. были направлены на реализацию нацпроектов. Из них 995 млн руб. выделили на проект «Демография», 375 млн руб. на «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 339 млн руб. на «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 333 млн руб. на «Здравоохранение», 148 млн руб. на «Образование», 76 млн руб. на «Экологию».