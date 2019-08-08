ЦБ за шесть месяцев года обнаружил 48 нелегальных кредиторов в Челябинской области

Центральный банк РФ за первое полугодие этого года выявил на территории Челябинской области 48 организаций, занимавшихся незаконной деятельностью на финансовом рынке. Информация по ним передана в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство из нелегальных кредиторов предоставляли потребительские займы под материнский капитал. Законно этим могут заниматься только банки, кредитно-потребительские кооперативы и сельхозкооперативы. Некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели маскировались под микрофинансовые организации, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». Часть организаций это делали, будучи исключенными из госреестра субъектов рынка микрофинансирования.