Пермская компания получит заем ФРП на производство газоанализаторов

ООО «ЭРИС» из Пермского края может получить льготный заем в размере 30 млн руб. для запуска производства комплектующих изделий для газоанализаторов-сенсоров. Об этом сообщается на сайте Фонда развития промышленности РФ.

Новые сенсоры, выпуск которых планирует наладить пермская компания, предназначены для измерения концентрации горючих и токсичных газов. Общая стоимость проекта составит 37,5 млн руб., из которых 10 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 20 млн руб.— в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

ООО «ЭРИС» зарегистрировано в Перми в 2011 году. Компания занимается оптовой торговлей приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.