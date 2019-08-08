В августе в Выборге на воду будет спущен гидрографический катер-катамаран

08 августа, четверг
Гидрографический катер-катамаран нового поколения «Михаил Казанский» будет спущен на воду в Выборге в конце августа. Об этом заявил представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.
Про его словам, катамаран строился на подмосковным заводе «КАМПО», в Ленобласть он будет доставлен блоками. На стапелях ПАО «Выборгский судостроительный завод» судно будет собрано, а затем спущено на воду на территории предприятия, сообщает «Интерфакс».
Водоизмещение катамарана проекта 23370Г составляет около 140 тонн. Он предназначен для доставки грузов, выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ.