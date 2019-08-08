Группу «обнальщиков» под руководством адвоката отдали под суд в Томске

Томская прокуратура направила в суда уголовное дело преступной группы, занимавшейся теневыми банковскими операциями. Об это рассказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, преступная группа насчитывала восемь человек, а возглавлял ее адвокат. Незаконными финансовыми операциями они занимались с 2011-го по 2018 год. За это время успели обналичить более 700 млн руб. За каждую операцию обвиняемые брали комиссию 4,5% от обналичиваемой суммы.

В 2018 года группку банкиров-нелегалов разоблачили сотрудники томского управления ФСБ. Свою вину в инкриминируемых преступлениях признали двое из восьми фигурантов дела.

Илья Николаев