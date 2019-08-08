Задержан подозреваемый в организации взрыва во дворе дома в Магнитогорске

В Магнитогорске задержали подозреваемого в организации взрыва автомобиля с целью покушения на убийство местного жителя. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба управления СК России по региону.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», взрыв во дворе дома на улице Советской Армии произошел утром 7 августа. Хлопок случился, когда местный житель открыл дверь своего автомобиля. Мужчина в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). По версии следствия, происшествие связано с работой пострадавшего на овощном рынке. Жители рассказывают, что в районе, где произошел взрыв, проживают представители таджикской диаспоры.