«Курганстальмост» и «Кургандормаш» получат субсидии из областного бюджета

На заседании комиссии по отбору получателей мер поддержки среди промышленных предприятий Курганской области были рассмотрели заявления двух производителей – ЗАО «Курганстальмост» и АО «Кургандормаш» - на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, комиссия рекомендовала предоставить предприятиям 2,3 млн руб. и 9,4 млн руб. соответственно.

Как отметил директор департамента промышленности и транспорта Владимир Ковалев, компании приобрели по договорам лизинга оборудование для развития производства – автокран и лазерную обрабатывающую установку.

По словам первого заместителя губернатора Курганской области Андрея Саносяна, подавать заявки на возмещение части затрат по договорам лизинга, заключенным в этом году, предприятиям области нужно с 1 по 15 ноября.