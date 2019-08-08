«Краснодар» проиграл в домашнем матче с португальским «Порту»

ФК «Краснодар» уступил на своем поле португальскому «Порту» со счетом 1:0. Встреча в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 прошла в среду, августа, на домашнем стадионе черно-зеленых.

Как сообщают в пресс-службе краснодарского клуба, матч прошел при переполненных трибунах стадиона. Поначалу организованнее и острее в атаках выглядели гости, однако «быкам» удалось выровнять игру, и конец первого тайма прошел с небольшим перевесом хозяев поля. На 80-й минуте Кабелла пробил сходу после паса Петрова, но гостей выручил голкипер, вытащивший мяч из-под перекладины. Сержиу Оливейра на 89-й минуте мастерски исполнил штрафной, принеся «Порту» минимальную победу.

Уточняется, что «Краснодар» провел свой 53-й матч в еврокубках и первый – в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

Василий Хитрых