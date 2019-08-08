Сорвавшийся в обрыв в Новороссийске автобус принадлежит налоговой службе

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту аварии с участием автобуса и иномарки в поселке Верхнебаканском вблизи Новороссийска. Как сообщили в ведомстве, транспортное средство, которое в результате столкновения съехало с обрыва, принадлежит санаторию «Эллада» Федеральной налоговой службы».

В прокуратуре также уточняют, что ДТП случилось около 22:00. Автобус марки «Hyundai» под управлением 41-летнего водителя двигался по проезжей части автодороги «Новороссийск-Керченский пролив» в направлении от села Владимировка в сторону поселка Верхнебаканский. Авария произошла при невыясненных пока следствием обстоятельствах. Автобус пробил металлическое ограждение, перевернулся и упал в обрыв.

В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров внедорожника 2003 и 2009 годов рождения, а также 40-летняя женщина. Водителю и еще двоим пассажирам иномарки причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. В больницу доставлено 44 человека.

Дмитрий Михеенко