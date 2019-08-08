«Тяжстанкогидропресс» нарастил производство на 5%

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» увеличил в первой половине 2019 года производство продукции на 5%, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров на пресс-конференции в четверг.

Министр сказал, что в минувшем полугодии предприятие «впервые за последние несколько лет вышло на внешний рынок», заключив контракт с Индией на производство гидравлических прессов.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» — крупнейший российский производитель металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В 2018 году выручка завода составила 417 млн руб., чистая прибыль — 85 тыс. руб. В начале 2019 года стало известно, что 75% акций завода «Тяжстанкогидропресс» приобрел сервисный металлоцентр «Стиллайн», который перерабатывает оцинкованный рулонный и тонколистовый черный металлопрокат.

Оксана Павлова, Илья Галагуз