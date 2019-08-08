Пензенские прокуроры направили три материала о возбуждении уголовных дел в сфере предпринимательства

В сфере защиты прав предпринимателей в Пензенской области было выявлено 1 427 нарушений законов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За эти нарушения 408 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 36 – к административной, предостережения объявлены 17 лицам, в органы предварительного следствия направлены три материала о возбуждении уголовных дел.

По протестам прокуроров были приведены в соответствие с действующим законодательством правовые акты, регулирующие вопросы предоставления субсидий, оказания публичных услуг, профилактики нарушений. Устраняются правовые пробелы в сфере оплаты недвижимости, при выдаче разрешительной документации на размещение нестационарных объектов торговли.

В сферах градостроительства и землепользования были вскрыты факты несоблюдения сроков возврата заявлений о предоставлении земельных участков, оказания услуги по выдаче градостроительного плана.

Устранены препятствия при прохождении разрешительных процедур по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения.

Иван Сергеев