Единоросс возглавил кузбасский город после отставки мэра из-за ЧП

Совет народных депутатов Мысков в Кемеровской области выбрал нового главу города. Как сообщает пресс-служба мэрии, им стал секретарь местного отделения «Единой России» Евгений Тимофеев, занимавший пост председателя горсовета с 2013 года. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

Напомним, предыдущий мэр Мысков Дмитрий Иванов ушел в отставку по собственному желанию в июне 2019 года. Этому предшествовал сход породы на разрезе «Кийзасский» возле города. В результате схода селя пострадали опоры линий электропередач и было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 м в длину и 5 м в высоту.

После происшествия губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вызвал мэра для разбора ситуации. По оценке главы региона, произошедшее говорит о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии.

Илья Галагуз