Крупный контракт на поставку оборудования в школы Башкирии получило уфимское ООО «Авантаж»

Контракт на поставку 133 комплектов техники для 129 сельских школ в 53 районах Башкирии и для отдела образования Уфимского района получит уфимское ООО «Авантаж», следует из протоколов на сайте госзакупок. Компания стала одним из двух участников аукциона, предложив на торгах исполнить работы начальной стоимостью 99,22 млн руб. с дисконтом 14,5%, за 84,83 млн. Второй участник — ООО «Интерприбор» — предложил цену чуть выше, 85,33 млн руб. Техника должна быть поставлена в течение 45 дней. В комплект входит принтер, сканер, копир, ноутбук учителя и мобильного класса.

ООО «Авантаж», по данным kartoteka.ru, работает на рынке с 2010 года. Является франчайзи «1С». Принадлежит Эдуарду Мирсаидову. В 2018 году, по данным kartoteka.ru, общество заключило 47 госконтрактов на общую сумму 143,71 млн руб., в том числе на поставку вычислительной техники, мультимедийного оборудования видеоконференцсвязи «Башнефти» и IP-камер УГАТУ. Выручка в 2017 году составила 432,21 млн руб., чистая прибыль — 2,98 млн руб.

Майя Иванова