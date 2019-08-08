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Сибирские лесные пожары

На шахтах Кузбасса выросло число смертельных случаев

На угольных предприятиях Кемеровской области за шесть месяцев 2019 года травмировались 57 человек, из них шестеро со смертельным исходом. Общий травматизм снизился на семь случаев, а количество смертей выросло на два. Такие данные Ростехнадзора привели на совещании в правительстве Кузбасса, посвященном промышленной безопасности.

По мнению начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Геннадия Ермака, одна из главных причин возникновения аварий, приводящих к травматизму,— человеческий фактор. «Это говорит о низком уровне производственного контроля, об отсутствии исполнительской дисциплины, невысоком профессиональном уровне подготовки инженерно-технических работников, недостаточной инженерной проработке безопасных методов ведения работ»,— цитирует вице-губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова пресс-служба правительства.

Юрий Зуев


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