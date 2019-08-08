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Поездка японцев на Курилы на безвизовой основе запланирована на 10–11 августа

Новый чартерный рейс для японцев—бывших жителей островов Курильской гряды для посещения могил предков будет организован 10 августа. В рамках двухдневной поездки с ночевкой они смогут посетить острова Кунашир и Итуруп, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

В сентябре 2017 года Япония и Россия организовали первый подобный чартерный рейс. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече лидеров двух стран.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

С предложением заключить мирный договор с Японией в сентябре 2018 года выступил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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