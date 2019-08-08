Сибирская аграрная группа зарегистрировала «дочку» для производства крахмала

Сибирская аграрная группа (САГ) зарегистрировала дочернюю компанию в Шарыповском районе Красноярского края — АО «Сибагро биотех». Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», компания будет заниматься производством крахмала и крахмалосодержащих продуктов.

В феврале этого года совладелец САГ Андрей Тютюшев сообщал о планах компании построить в Красноярском крае завод по глубокой переработке зерна. Инвестиции в проект — 15 млрд руб. Завод, как планируется, будет производить крахмалы, лизин и биоэтанол.

В структуре Сибирской аграрной группы — пять свинокомплексов, птицефабрика и три мясоперерабатывающих комбината. Выручка группы в 2018 году — 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Оксана Павлова