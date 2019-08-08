Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Организаторы 71-й церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми» решили обойтись без ведущего, передает AFP. Также поступили и с церемонией вручения премии «Оскар», отказавшись от кандидатуры Кевина Харта.

Последний раз «Эмми» вручали без ведущего в 2003 году. Без него обошлись и в 1975 году, и в 1998 году. Церемония вручения премии состоится 22 сентября.

Лучшим драматическим сериалом в 2018 году в третий раз стала «Игра престолов», лучшим комедийным — «Удивительная миссис Мейзел».