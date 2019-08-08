Ирина Одинец: «Лидеры строительной отрасли должны «изобретать» жилье нового формата»

Требования потребителя к современному жилью меняются стремительно – заложенные в строящемся здании концепции зачастую успевают устареть к сдаче дома. Мы поговорили с директором по продажам компании «Арбан» Ириной Одинец о новейших трендах рынка, узнал, зачем застройщику опережать время, как рождаются новые идеи и почему микрорайон SCANDIS и дом особого статуса Liner считаются лучшими не только в Красноярске, но и в России.

– Ирина Леонардовна, ваши прогнозы в связи с изменением законодательства о долевом строительстве: как отреагирует рынок?

– Новый закон, вступивший в силу в июле, на 100 % защищает интересы потребителей, помогает убрать с рынка фирмы-однодневки. Но при этом рамки настолько жесткие, что добросовестные компании с небольшими объемами могут также пострадать или уйти. Я уверена, что нововведение приведет к повышению цен на недвижимость.

– Какие квартиры будут в ближайшее время востребованы покупателем и насколько строители готовы к изменению вкусов?

– За много лет работы в сфере жилищного строительства поняла одну вещь – покупатель, как ни странно, не знает, чего хочет от квартиры завтрашнего дня. Да, люди представляют примерные параметры – площадь, местоположение, высоту потолков… Идеально, если дом на природе и с хорошей инфраструктурой. Вот и весь набор. А то, в каком социуме будет стоять дом, какие инженерные решения будут применяться и почему, клиент, как правило, ответить не может. Это задача застройщика. Потому компания обязана генерировать новые идеи. Если угодно, мы предлагаем то, чего хочет покупатель, но просто еще не знает об этом. В этом и состоит искусство высокой конкуренции.

– Что же это за решения? Приведите примеры из ваших проектов.

– «Арбан» – единственная красноярская компания, вошедшая в шорт-лист премии Urban Awards 2019. Жюри здесь как раз оценивает свежесть предложенных идей и их соответствие современным тенденциям рынка. Наш микрорайон SCANDIS выбран как «Лучший региональный проект комплексного развития территории» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры». Дом особого статуса Liner вошел в топ-3 в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса».

На самом деле в каждом проекте есть что-то новое. В SCANDIS это эркеры и лондри, огромный выбор планировок. Новаторских идей на сегодня больше всего именно в этом микрорайоне. Но мы понимаем, что любой объект уже в процессе строительства требует изменений. В SCANDIS на стадии возведения мы постоянно корректируем и улучшаем проект.

Вот пример: в микрорайоне у нас дворы с природным благоустройством и органическим ландшафтом, а подъезды по проекту с одним входом. Это вынудит при заселении жильцов хоть и на короткое время, но въезжать на территорию для разгрузки, что не совсем согласуется с «зеленой» концепцией. Мы приняли оперативное решение: хотя дома уже строятся, оборудовать в подъездах технические входы, чтобы строительные материалы и крупногабаритную мебель можно было заносить с проезжей части, а парадный вход оставить для жильцов и их гостей. Теперь машина будет оставаться на улице, а микроклимат придомовой территории, где гуляют дети и общаются взрослые, останется нетронутым.

Кроме того, мы поняли, что необходимо добавить в проект современные инженерные решения. Так появились автоматизированная система передача данных о затраченных ресурсах по каждой квартире, комплекс IP-домофонии и система контроля доступа на территории.

– Квартал SkySeven развивается давно и тем не менее на общем фоне выглядит прогрессивным…

– Вы правы, SkySeven поэтапно строится в течение нескольких лет. Когда мы стартовали, требования были достаточно просты: добротный застройщик, высокие потолки, хорошее место, подземная парковка. Все это есть в данном квартале. Но для того, чтобы объект пользовался спросом у покупателей, у него должны были появиться дополнительные функции. Поэтому для проекта была разработана уникальная опция – полноформатный «Арбан-двор», в котором учтены интересы не только детей, но и взрослых. Мы придумали их и воплотили в жизнь. Гордость нашего двора – это мультиспортивная площадка, батуты, самый большой в городе детский комплекс «Космос» и собственный скалодром.

– Дом особого статуса Liner стал своего рода опцией?

– Флагман квартала SkySeven – дом Liner правда особый объект. У него нет конкурентов и аналогов на красноярском рынке. Это как дорогое кольцо в коллекции. Можно назвать его стоимость, но как определить ценность? Уже на этапе строительства квартала мы понимали, что теряем аудиторию максимально высокоплатежного сегмента, не все запросы покупателей удовлетворяем. Так появился дом особого статуса Liner. Но даже этот дом на стадии строительства потребовал корректив. В частности, мы поняли, что необходимо наполнить его современными технологиями, которые облегчают жизнь.

– Насколько известно, ваша компания уже на этапе строительства пытается возрождать среди будущих жильцов принципы добрососедства, утраченные в многоквартирных домах. Что это и зачем?

– Хороший дом, квартал и город – это не только про технологии, инфраструктуру и коммуникации. Сегодня это очевидные, сами собой разумеющиеся вещи. Клиент хочет нормального человеческого общения с окружающими.

В микрорайоне SCANDIS мы реализуем как раз такую концепцию – на этапе проектирования и строительства формируем принципы добрососедства. Поэтому во дворе микрорайона создали множество площадок для общения взрослых и даже площадь желаний SCANDIS – особенное место, наделенное особой атмосферой и смыслами. К слову, жители уже сейчас договорились, что после новоселья установят на открытом пространстве проектор и будут встречаться по вечерам для просмотра фильмов, проводить собрания… В холлах домов SCANDIS также есть место для соседских посиделок – мы единственные в городе установили в подъездах электрокамины для того, чтобы подъезд был не просто подъездом, а дизайнерским лобби для добрых встреч.

Кстати, уникальное явление в Красноярске – будущие жильцы еще за полтора года до сдачи домов по своей инициативе сформировали собственное комьюнити: они общаются друг с другом, с нами, строят планы… В частности, недавно попросили нас разработать единый дизайн-код для рекламы в микрорайоне. Следование единому стилю позволит избежать появления разномастных пестрых вывесок на фасадах и балконах, на входах офисов и магазинов.

Кроме того, вместе занимаемся проектами будущего озеленения. Это совершенно новая концепция. Люди принимают активное участие в обсуждениях, предлагают свои решения. Благо ресурсы для такой коммуникации у нас есть. «Арбан» – единственный застройщик в городе, у которого в этом году появился собственный участок озеленения, занимающийся именно этим узким направлением. У нас работают агрономы, ландшафтные дизайнеры. Мы огромное внимание уделяем тому, какие растения будут высажены в наших дворах. Более трехсот кустарников и деревьев недавно привезли из западной части России, чтобы, когда настанет время, высадить их со всей теплотой и заботой в микрорайоне SCANDIS.

Самое главное, люди задумываются, как сохранить и улучшить все то, что передаст им застройщик. И знаете, сегодня это наиболее актуальный тренд.

– Знаю, что компания на тему добрососедства выпустила даже мини-сериал…

– В скором времени мы выпустим сериал «Осторожно, SOSеди», который выложим на нашем YouTube-канале. В нем описываются возможные проблемы между жильцами, пути их решения. Мы призываем терпимее относиться друг к другу, общаться друг с другом. Сразу оговорюсь – наши истории с хеппи-эндом. Ведь слоган нашего сериала: «Соседи, давайте жить дружно!»

– Допустим, есть какой-то очень придирчивый покупатель. Он покупает квартиру от «Арбана», а потом его что-то не устраивает, он хочет еще более продвинутое жилье…

– Наши клиенты в любом случае останутся в выгоде. Дело в том, что жилье от «Арбана» – это очень привлекательный в инвестиционном плане объект. Так что после сдачи квартиру можно выгодно реализовать. И вновь купить у нас жилплощадь, еще более трендовую, чем предыдущий проект. Развивать себя, развивать наши проекты и наших покупателей – главный вектор движения для ГСК «Арбан».