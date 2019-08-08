Общественная палата Татарстана займется скандалами на выборах

В Татарстане при Общественной палате создают специальный «Открытый штаб наблюдателей», который попытается «минимизировать критические замечания в адрес выборов» в Госсовет республики. Члены этого штаба готовятся отслеживать соцсети на предмет «провокаций» и выезжать на места скандалов в ходе кампании. Они будут опровергать «аргументы, что выборы нечистые» и убеждать избирателей, что власти «не черные и не дьявольские». А специалисты «по психическому давлению» обучат представителей штаба отражать «психические атаки» других наблюдателей. Представители оппозиции полагают, что фактически Общественная палата будет заниматься пиар-кампанией выборов в пользу региональных властей.



О создании «Открытого штаба наблюдателей» объявил вчера глава Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин, который в 2000–2012 годах руководил республиканским ЦИКом. По его словам, в штаб войдут «уважаемые эксперты, политологи, ученые, представители СМИ», которые будут давать «общественную оценку» избирательной кампании, чтобы «минимизировать критические замечания в адрес выборов» и «снимать острые вопросы». Он считает, что это должно «увеличить легитимность избирательного процесса». «Мы должны приходить к политической культуре, когда все участники удовлетворены ходом кампании. Может быть, они не удовлетворены результатами, но они их признают»,— сказал господин Фомин.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

В рамках штаба будет работать горячая линия для избирателей. Заместитель господина Фомина Мунир Гафиятуллин предупредил, что членам штаба придется реагировать на «провокационные моменты»: «Задача нашего штаба — все напряжения снимать, конкретно по каждому случаю разбираться. Если поступила жалоба, нам придется срочно выезжать». При этом адвокат Альберт Гафуров не исключил, что членам штаба придется заниматься «бытовыми вопросами»: «У кого-то в кране вода не течет. Будут говорить: приезжайте, иначе на выборы не придем». Анатолий Фомин добавил, что решения штаба будут носить рекомендательный характер.

Также Общественная палата Татарстана намерена направить своих наблюдателей на все 2,8 тыс. избирательных участков республики (такой опыт у нее был на президентских выборах 2018 года). Их обучением займется Ассоциация юристов России. Исполнительный директор ее татарстанского отделения Тимур Какохо отметил, что в ассоциации разработали «девять заповедей поведения наблюдателей на избирательном участке». По словам координатора корпуса «За чистые выборы» Павла Соломонова, в Татарстан приедут «высококлассные специалисты в области психического давления». Они будут «воспитывать наших наблюдателей, как правильно реагировать, сохранять спокойствие» и отражать «психические атаки» со стороны оппозиционных наблюдателей.

Чтобы противостоять информационным конфликтам, члены штаба намерены отслеживать социальные сети. «Сейчас информация сразу сбрасывается по Telegram-каналам, WhatsApp. Мы будем говорить: это правда, а это неправда»,— уточнил господин Соломонов. Он также анонсировал создание «Карты сообщений». В отличие от «Карты нарушений» движения «Голос», где, как считает Павел Соломонов, размещаются «фейк-ньюс», информация на «Карте сообщений» будет публиковаться после ее тщательной проверки: «А не так, чтобы показали вброс, а потом оказалось, что это не вброс».

«Это будет являться инструментом, который может выбить из рук активного несистемного оппозиционного фланга аргументы, что выборы нечистые»,— заявил приглашенный к работе в штабе казанский социолог Андрей Тузиков. Он полагает, что, если будут «раздуты сомнения в законности выборов», это может привести к «оранжевой революции»: «Сейчас удар наносится по действиям властей, их обвиняют во всех смертных грехах. Это не значит, что власти белые и пушистые, но не такие черные и дьявольские». Господин Тузиков считает, что штаб должен «сослужить хорошую службу в этом информационном противоборстве».

Опрошенные “Ъ” оппозиционные политики считают, что созданный в Общественной палате штаб фактически будет работать на власть. «Их задача — легитимировать выборы. Они наберут наблюдателей из числа студентов, которые будут говорить, что никаких фальсификаций не было»,— сказал председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. Глава избирательного штаба КПРФ в Татарстане Артем Прокофьев считает, что такой штаб «не нужен»: «Это эрзац нормальных выборов. Их ребята никогда не критикуют власть».

Координатор движения «Голос» в республике Михаил Тихонов напомнил, что корпус «За чистые выборы» был создан «в противовес активному наблюдательскому сообществу» на президентских выборах 2012 года. Господин Тихонов отметил, что на выборах в Госсовет будет отсутствовать видеонаблюдение. «Если кто-то из очевидцев заметит нарушения, наблюдатели Общественной палаты будут опровергать это. Так уже было на референдумах о самообложениях, когда мы обнаружили вброс в урне, но наблюдатели от власти стали утверждать, что снимок якобы сделан не в Татарстане»,— сказал эксперт.

Кирилл Антонов