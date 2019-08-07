Лидера справороссов переводят на район

Известный в Ульяновской области политик и политтехнолог, председатель совета реготделения «Справедливой России» Михаил Сычев оставляет должность и. о. первого заммэра Ульяновска назначается на должность и. о. главы Ленинского района Ульяновска. В реготделении «Единой России», которая ранее была против утверждения лидера справороссов региона на посту первого заммэра, считают такой перевод с политической работы на хозяйственную «очень правильным», отмечая, что как опытный хозяйственник, господин Сычев укрепит городскую команду. Политологи полагают, что одна из причин перевода — желание партии власти укрепить свои позиции в преддверии выборов в гордуму.



Исполняющий обязанности первого заместителя мэра Ульяновска лидер справороссов региона Михаил Сычев переводится на пост и. о. главы Ленинского (центрального) района Ульяновска. Об этом во вторник утром на заседании оперативного штаба заявил мэр Ульяновска Сергей Панчин, заметивший, что кадровое решение уже принято. «Это очень сложный участок работы, и, я уверен, он (Михаил Сычев. — „Ъ“) успешно справится с ней в новой должности», — отметил господин Панчин на своей странице в «Вконтакте».

Михаил Сычев известен в Ульяновске как политик, политтехнолог и чиновник. Ему 37 лет, он окончил медфакультет УлГУ, там же — Институт экономики и бизнеса. В 2004–2005 годах руководил исполкомом ульяновского реготделения партии «Родина», в 2006 г. возглавил исполком самарского реготделения партии, был помощником мэра Самары. В 2008 г. работал замдиректора компании «Диком», 2008–2009 годы — руководил ООО «УК Жилстройсервис», в 2010 году — помощник губернатора по региональной политике, затем — гендиректор ОАО «ДУК Заволжского района», в 2012 году — исполнительный директор пивзавода «Трехсосенский». В 2013 году — вице-премьер облправительства, в сентябре 2015 года, после информации об обысках в его кабинете, подал в отставку с занимаемой должности, после чего возглавил ООО «Авиакор-Железобетон» (стройкорпорация «Кошелев», Самара), был техническим директором компании «Гулливер», с октября 2018 года занимался частным консалтингом. В апреле 2018 года избран лидером региональных справороссов.

Исполняющим обязанности первого заместителя мэра Ульяновска Михаил Сычев был назначен в конце февраля 2019 года, он отвечал за блок человеческого потенциала (информационная политика, образование, культура, спорт, молодежь, курирование районов, общая политика администрации). На тот момент в региональном отделении «Единой России» высказывали недовольство назначением лидера справороссов региона на пост и. о. первого заместителя мэра, отвечающего во многом за политическую составляющую деятельности городской власти.

Секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев назвал перевод господина Сычева «очень правильным». «Сычев, конечно, неплохой политик, но он хороший хозяйственник, а именно такие навыки сейчас нужны в городе, в Ленинском районе. Мы уже один раз не утвердили его в должности заместителя главы (имеется в виду гордума, которая должна была согласиться с назначением. — „Ъ“), опасаясь, что будут перекосы в сторону „Справедливой России“. Не скажу, что они были, но все же „Справедливая Россия“ стала заметной с его приходом на пост замглавы Ульяновска. Поэтому, с точки зрения политики, меня как единоросса такое решение устраивает. А для горожан это в любом случае хорошо», — сказал господин Гвоздев.

По мнению ульяновского политолога Николая Васина, в переводе господина Сычева присутствуют «обе составляющие» — как организационно-хозяйственная, так и политическая. «Предыдущий глава Анатолий Анюров себя на Ленинском районе не показал, а Сычев имеет опыт хозяйственника. С другой стороны, понятно, что „Справедливая Россия“ для партии власти, как бы там ни было, — конкурирующая партия, и в преддверии выборов в гордуму (состоятся в сентябре 2020 года. — „Ъ“) „Единая Россия“, безусловно, хотела бы усилить свои позиции за счет такой весьма весомой должности», — считает политолог.

Получить пояснения мэра Ульяновска не удалось — Сергей Панчин был для комментариев недоступен.

Сергей Титов, Ульяновск