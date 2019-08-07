Российскую партию пенсионеров пытаются снять с выборов в Госсовет Татарстана

Татарстанское отделение «Справедливой России» подало иск в Верховный суд республики с требованием отменить регистрацию списка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Госсовет. Справороссы утверждают, что их оппоненты в документах, поданных в ЦИК, не указали данные идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН). В иске говорится, что такое нарушение является основанием для снятия партсписка с выборов.

Напомним, Центризбирком республики допустил до выборов семь политических партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Коммунисты России», Партия роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Выборы назначены на 8 сентября

Суд рассмотрит заявление «Справедливой России» завтра, 8 августа.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"