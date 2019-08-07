Балетные гастроли завершились судебным штрафом

В Краснодаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора творческого объединения «Премьера» Татьяны Гатовой, которой было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд признал факты неправомерного распоряжения денежными средствами «Премьеры» при организации гастролей в Греции Театра балета Юрия Григоровича, а также при заключении контракта с дирижером Владиславом Карклиным. Госпожа Гатова вину признала и возместила ущерб, в итоге ей был назначен судебный штраф.

Первомайский суд Краснодара, рассмотрев уголовное дело по обвинению экс-директора творческого объединения (ТО) «Премьера» Татьяны Гатовой в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ), прекратил уголовное преследование обвиняемой и применил в отношении нее меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого составил 35 тыс. руб. Ходатайство о применении мер уголовно-правового характера в процессе заявила сама Татьяна Гатова, представитель обвинения против этого не возражал. Судья Николай Щелочков, оглашая постановление о прекращении уголовного преследования, подчеркнул, что Татьяна Гатова впервые привлекается к ответственности за преступление средней тяжести, положительно характеризуется, признала вину и активно способствовала раскрытию преступления. Кроме того, госпожа Гатова в полном объеме возместила нанесенный ущерб и принесла извинения коллективу ТО «Премьера».

Как следует из постановления суда, дело в отношении Татьяны Гатовой состояло из двух эпизодов, относящихся к 2017 году. Первый эпизод связан с приглашением на должность художественного руководителя Краснодарского музыкального театра Владислава Карклина (в настоящее время господин Карклин занимает должность главного приглашенного дирижера Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке). По данным обвинения, госпожа Гатова заключила с Владиславом Карклиным контракт, предусматривающий его пребывание на рабочем месте в музыкальном театре в течение 40 часов в неделю (основное место работы с заработной платой в сумме 285 тыс. руб. в месяц). Между тем, как полагало следствие, Татьяне Гатовой было известно, что Владислав Карклин постоянно проживает в Санкт-Петербурге и не может ежедневно появляться на работе в Краснодаре. В связи с этим директор ТО «Премьера» приказала подчиненным внести ложные сведения в табели учета рабочего времени Владислава Карклина. Переплата составила 1,6 млн руб.

Второй эпизод обвинения касается гастролей в Греции Театра балета Юрия Григоровича. Театр показал в афинском «Мегароне» двадцать один спектакль «Щелкунчик», между тем на счет ТО «Премьера» была зачислена выручка всего от шести спектаклей, а средства от пятнадцати спектаклей не были указаны в отчете театра перед министерством культуры Краснодарского края. Ущерб от незаконных действий экс-руководителя ТО «Премьера» составил 2,5 млн руб.

После вынесения судебного решения Татьяна Гатова не стала комментировать ситуацию, воздержалась от оценок и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. «Татьяна Гатова уволилась в прошлом году по собственному желанию, больше мне нечего добавить»,— заявила министр культуры региона.

Татьяна Гатова возглавила творческое объединение «Премьера» в 2007 году после смерти ее мужа Леонарда Гатова, основателя ТО. Учредителем объединения является министерство культуры края, в «Премьеру» входят Краснодарский музыкальный театр, Театр балета Юрия Григоровича, Биг-бенд Георгия Гараняна. В разное время с «Премьерой» в качестве постановщиков сотрудничали Дмитрий Бертман и Роман Виктюк, солисткой балета была Анастасия Волочкова.

Анна Перова, Краснодар