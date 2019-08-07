08 августа, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Роскомнадзор не нашел нарушений после проверки новостных агрегаторов

Роскомнадзор после проверки новостных агрегаторов не обнаружил нарушений закона «Об информации», сообщается на сайте ведомства. Согласно этому закону, агрегаторы обязаны в течение полугода хранить распространяемую ими информацию, а также сведения об источнике ее получения.

В реестр агрегаторов включены Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru. Под агрегаторами понимаются сайты, где распространяются новости, реклама с аудиторией 1 млн человек.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя