Роскомнадзор не нашел нарушений после проверки новостных агрегаторов

Роскомнадзор после проверки новостных агрегаторов не обнаружил нарушений закона «Об информации», сообщается на сайте ведомства. Согласно этому закону, агрегаторы обязаны в течение полугода хранить распространяемую ими информацию, а также сведения об источнике ее получения.
В реестр агрегаторов включены Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru. Под агрегаторами понимаются сайты, где распространяются новости, реклама с аудиторией 1 млн человек.
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