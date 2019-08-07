Роскомнадзор не нашел нарушений после проверки новостных агрегаторов

Роскомнадзор после проверки новостных агрегаторов не обнаружил нарушений закона «Об информации», сообщается на сайте ведомства. Согласно этому закону, агрегаторы обязаны в течение полугода хранить распространяемую ими информацию, а также сведения об источнике ее получения.

В реестр агрегаторов включены Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru. Под агрегаторами понимаются сайты, где распространяются новости, реклама с аудиторией 1 млн человек.