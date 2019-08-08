От президента ждут проверок

Экс-сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко вновь просит президента Владимира Путина разобраться с «прокурорским произволом». Первое обращение в адрес главы государства, направленное в мае этого года, было передано в Генпрокуратуру, однако никаких проверок по изложенным в нем данным не последовало, сообщает автор письма. В связи с этим он просит главу государства о «непосредственном вмешательстве и назначении расследования». Политологи не считают дело бывшего чиновника «политическим» и отмечают его «активную позицию».



Бывший глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств, обратился к президенту Владимиру Путину с повторным открытым письмом (копия имеется в распоряжении „Ъ“). Он просит от главы государства «непосредственного вмешательства и назначения расследования прокурорского произвола». Господин Прокопенко отмечает, что его первое обращение на имя президента «О защите чести, достоинства и незаконном уголовном преследовании сотрудниками правоохранительных органов» было перенаправлено в Генеральную прокуратуру РФ. «Несмотря на то, что в письме было указано о противоправных действиях двух должностных лиц: бывшего прокурора Саратовской области СтепановаВ.Н. и действующего заместителя прокуратуры Пензенской области СветовогоО.Г.,— проверка такового сообщения о преступлении в порядке с. 144–145 УПК РФ не проводится,— написал главе государства Алексей Прокопенко.— Кроме того, нет никакого ответа и не проводится никакой проверки по моему заявлению от 13 марта 2019г., поданного мной лично в СО СК РФ по Октябрьскому району г.Саратова».

Как ранее сообщал „Ъ“, первое обращение президенту было направлено 20 мая. В нем Алексей Прокопенко изложил суть «конфликта» с прокурорами. По его словам, в 2012 году его вызвал господин Световой, который на тот момент являлся заместителем господина Степанова, и попросил отказать строительной фирме, аффилированной депутату облдумы Сергею Курихину («Единая Россия») в изменении разрешенного вида строительства объекта недвижимости. Глава администрации не нашел законных оснований для удовлетворения просьбы прокурора, после чего ему якобы пообещали «серьезные проблемы».

Как утверждает экс-сити-мене­джер, через несколько недель после этого разговора в отношении него возбудили уголовное дело по факту злостного неисполнения судебных решений (ст. 315 УК РФ) о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в аварийных домах. В августе 2013 года господин Прокопенко был признан виновным в этом преступлении и приговорен к штрафу в размере 100 тыс. руб. После вступления приговора в законную силу он был уволен.

Следствием его «несговорчивости» якобы стало возбуждение еще одного уголовного дела — по статье «Халатность» при подписании в 2011–2012 годах разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию домов, которые мешали радионавигации саратовского аэропорта. Экс-чиновник также был признан виновным и приговорен к 200 часам обязательных работ и лишен права занимать должности в органах власти в течение двух лет.

В конце 2014 года в отношении Алексея Прокопенко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму порядка 90 млн руб. По версии следствия, несколько работников ООО «Расчетно-платежный центр», в том числе и господин Прокопенко, вступили в сговор и присвоили средства двух управляющих компаний, перечисленные в качестве оплаты за коммунальные услуги. Один из них впоследствии покончил с собой, четверо других были осуждены на сроки от двух лет 11 месяцев до пяти лет 11 месяцев с назначением крупных штрафов. Свою вину в инкриминируемом преступлении подсудимые не признали. Алексей Прокопенко скрылся от органов следствия, расследование уголовного дела в отношении него было приостановлено.

Экс-чиновник объяснил свои действия «полной беспомощностью против произвола и беззакония правоохранительных органов». В марте этого года, после смены руководства правоохранительных органов, бывший чиновник решил вернуться в Саратов, «рассчитывая на законность и беспристрастность». Он лично принес заявление о незаконном уголовном преследовании в следственный отдел Октябрьского района, но там его задержали и доставили в отдел полиции Фрунзенского района, а затем — в СИЗО.

В мае этого года ему изменили меру пресечения на домашний арест. Его он отбывает в квартире на улице Советской.

В прокуратуре Саратовской области заявления экс-чиновника не комментируют.

Политолог Александр Пантелеев считает дело Алексея Прокопенко неполитическим, однако отмечает, что экс-чиновник ведет себя «как грамотный политик». «Он отмечает, что его положение не такое уж плохое: ему не предъявляют новых эпизодов, он не содержится в СИЗО и поэтому ведет себя достаточно активно, можно сказать, пошел в наступление. Эту активную позицию он занял в тот момент, когда сам пришел в правоохранительные органы в марте этого года, и, вероятно, рассчитывает, что суд ее заметит»,— предположил эксперт.

Марина Ковалева