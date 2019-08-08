Застройщик поплатился за преимущества

Саратовское УФАC уличило одного из крупных застройщиков региона — компанию «Кронверк» — в антиконкурентном соглашении с администрацией Энгельсского района. Оно позволило организации получить под жилую застройку земельные участки без проведения торгов. Юристы называют передачу земель под строительство многоэтажных домов путем изменения разрешенного вида использования территории «обычной практикой» не только в Саратовской области, но и в других регионах.
ООО Специализированный застройщик компания «Кронверк» не смогло обжаловать постановление Саратовского УФАС о наложении на ООО Компания «Кронверк» штрафа в 6,06 млн руб. Антимонопольный орган уличил компанию в участии в антиконкурентном соглашении с администрацией Энгельсского района при получении под застройку многоквартирными домами земельного участка.
В материалах арбитражного дела речь идет о земельном участке площадью 10 тыс. кв. м на проспекте Химиков — проспекте Строителей в Энгельсе. По данным управления Росреестра на 27 марта 2013 года, разрешенным видом использования этой территории указано «для строительства автосалона». ООО «Эверест», которому территория была передана в аренду, спустя два года передало права на землю ООО «Строительная Компания «Кронверк» (правопредшественник ООО Специализированный застройщик компания «Кронверк»). Уже спустя два дня после замены сторон в договоре «Кронверк» обратился в комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского района с просьбой изменить вид разрешенного использования земельного участка на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». Чиновники направили соответствующее заявление в ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, и, по данным на 1 июля 2016 года, разрешенный вид использования земельного участка был уже изменен. Территорию поделили на четыре участка. Администрация выдала разрешения на строительство двух многоэтажных домов по адресам: проспект Химиков, 2 и 4, которые в июле 2017 года уже были введены в эксплуатацию.
Арбитражный суд области пришел к выводу, что компания «Кронверк» была поставлена в заведомо более выгодные условия при получении данного земельного участка под застройку. «Предоставление возможности осуществления жилищного строительства на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, хозяйствующему субъекту в нарушение установленной федеральным земельным законодательством процедуры (без проведения торгов) создает необоснованные и незаконные преимущества и дискриминационные условия, при которых ООО „Строительная Компания „Кронверк“ было поставлено в неравные, более выгодные условия, обеспечивающие возможность осуществления жилищного строительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, нежели другие хозяйствующие субъекты», — указано в судебном решении.
Отмечается, что компания не могла «заставить» администрацию изменить разрешенный вид использования земельного участка, а администрация, в свою очередь, не должна была его менять по требованию хозяйствующего субъекта.
Проанализировав рынок жилищного строительства в Саратовской области, суд приходит к выводу, что он «конкурентный»: в регионе, по данным на 2016 год, действовало 1999 организаций, заявивших в качестве основного вида своей деятельности строительство зданий, и 7988 — заявивших этот вид деятельности как неосновной.
Суд согласился с мнением УФАС, что действия чиновников и застройщиков не были «самостоятельными или случайными, а являлись следствием заключения и участия в антиконкурентном соглашении».
Таким образом, суд не нашел оснований для отмены постановления УФАС, а также для снижения размера штрафа. Сумма выручки от реализации товара за 2016 год составила 550,92 тыс. руб., что превышает 75% от совокупной выручки (649,47 млн руб.), а значит, назначенный антимонопольным органом штраф соответствует п. 4 примечания к статье 14.31 КоАП РФ. Это решение 6 августа поддержала апелляционная инстанция.
В компании «Кронверк» от комментариев по данному арбитражному делу предпочли воздержаться.
В пресс-службе Саратовского УФАС уточнили, что антимонопольный орган также вынес постановление о наложении штрафа в размере 20 тыс. руб. в отношении главы администрации Энгельсского района. На момент совершения сделки этот пост занимал Андрей Куликов. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). В уголовном деле речь также идет о незаконном оформлении земельных участков. По информации УФАС, господин Куликов был оштрафован за заключение и участие в антиконкурентном соглашении еще дважды — вместе с ООО «ТСУ Энгельсстрой» и ООО «СК «Новый век». Первая из компаний была оштрафована на 161,7 тыс. руб., вторая — на 1,5 млн руб., уточнили в ведомстве. Стороны обжаловали постановления, однако суды двух инстанций встали на сторону УФАС.
По словам арбитражного управляющего компаний «Град-С» и «Миал Девелопмент» Дмитрия Храмова, у данных дел есть и гражданско-правовая сторона. «В соответствии с ней, органы прокуратуры могут обратиться в суд с требованием признать изменение разрешенного вида использования земельного участка недействительным, а сделку между компанией и администрацией — ничтожной, но поскольку дома введены и, скорее всего, уже заселены, надзорное ведомство не будет обращаться с таким иском. Ведь фактически строительная компания уже не является правообладателем данного участка, права на него принадлежат собственникам жилой недвижимости в доме», — пояснил юрист.
Господин Храмов отметил, что практика получения земельных участков под застройку с последующим изменением вида разрешенного использования земли на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» без торгов распространена не только в Саратове, но и в других регионах. «Я сейчас не могу вспомнить ни одного факта передачи земли под жилищное строительство через торги. Считается, что застройщики таким образом пытаются сэкономить, потому что торги — это конкуренция, это рост ставок и так далее. Прокуратура и УФАС обратили на это внимание, начались суды», — уточнил эксперт.