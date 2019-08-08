Застройщик поплатился за преимущества

Саратовское УФАC уличило одного из крупных застройщиков региона — компанию «Кронверк» — в антиконкурентном соглашении с администрацией Энгельсского района. Оно позволило организации получить под жилую застройку земельные участки без проведения торгов. Юристы называют передачу земель под строительство много­этажных домов путем изменения разрешенного вида использования территории «обычной практикой» не только в Саратовской области, но и в других регионах.



ООО Специализированный застройщик компания «Кронверк» не смогло обжаловать постановление Саратовского УФАС о наложении на ООО Компания «Кронверк» штрафа в 6,06 млн руб. Антимонопольный орган уличил компанию в участии в антиконкурентном соглашении с администрацией Энгельсского района при получении под застройку многоквартирными домами земельного участка.

В материалах арбитражного дела речь идет о земельном участке площадью 10 тыс. кв. м на проспекте Химиков — проспекте Строителей в Энгельсе. По данным управления Росреестра на 27 марта 2013 года, разрешенным видом использования этой территории указано «для строительства автосалона». ООО «Эверест», которому территория была передана в аренду, спустя два года передало права на землю ООО «Строительная Компания «Кронверк» (правопредшественник ООО Специализированный застройщик компания «Кронверк»). Уже спустя два дня после замены сторон в договоре «Кронверк» обратился в комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского района с просьбой изменить вид разрешенного использования земельного участка на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». Чиновники направили соответствующее заявление в ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, и, по данным на 1 июля 2016 года, разрешенный вид использования земельного участка был уже изменен. Территорию поделили на четыре участка. Администрация выдала разрешения на строительство двух многоэтажных домов по адресам: проспект Химиков, 2 и 4, которые в июле 2017 года уже были введены в эксплуатацию.

Арбитражный суд области пришел к выводу, что компания «Кронверк» была поставлена в заведомо более выгодные условия при получении данного земельного участка под застройку. «Предоставление возможности осуществления жилищного строительства на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, хозяйствующему субъекту в нарушение установленной федеральным земельным законодательством процедуры (без проведения торгов) создает необоснованные и незаконные преимущества и дискриминационные условия, при которых ООО „Строительная Компания „Кронверк“ было поставлено в неравные, более выгодные условия, обеспечивающие возможность осуществления жилищного строительства на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, нежели другие хозяйствующие субъекты», — указано в судебном решении.

Отмечается, что компания не могла «заставить» администрацию изменить разрешенный вид использования земельного участка, а администрация, в свою очередь, не должна была его менять по требованию хозяйствующего субъекта.

Проанализировав рынок жилищного строительства в Саратовской области, суд приходит к выводу, что он «конкурентный»: в регионе, по данным на 2016 год, действовало 1999 организаций, заявивших в качестве основного вида своей деятельности строительство зданий, и 7988 — заявивших этот вид деятельности как неосновной.

Суд согласился с мнением УФАС, что действия чиновников и застройщиков не были «самостоятельными или случайными, а являлись следствием заключения и участия в антиконкурентном соглашении».

Таким образом, суд не нашел оснований для отмены постановления УФАС, а также для снижения размера штрафа. Сумма выручки от реализации товара за 2016 год составила 550,92 тыс. руб., что превышает 75% от совокупной выручки (649,47 млн руб.), а значит, назначенный антимонопольным органом штраф соответствует п. 4 примечания к статье 14.31 КоАП РФ. Это решение 6 августа поддержала апелляционная инстанция.

В компании «Кронверк» от комментариев по данному арбитражному делу предпочли воздержаться.

В пресс-службе Саратовского УФАС уточнили, что антимонопольный орган также вынес постановление о наложении штрафа в размере 20 тыс. руб. в отношении главы администрации Энгельсского района. На момент совершения сделки этот пост занимал Андрей Куликов. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). В уголовном деле речь также идет о незаконном оформлении земельных участков. По информации УФАС, господин Куликов был оштрафован за заключение и участие в антиконкурентном соглашении еще дважды — вместе с ООО «ТСУ Энгельсстрой» и ООО «СК «Новый век». Первая из компаний была оштрафована на 161,7 тыс. руб., вторая — на 1,5 млн руб., уточнили в ведомстве. Стороны обжаловали постановления, однако суды двух инстанций встали на сторону УФАС.

По словам арбитражного управляющего компаний «Град-С» и «Миал Деве­лопмент» Дмитрия Храмо­ва, у данных дел есть и граж­данско-правовая сторона. «В соответствии с ней, органы прокуратуры могут обратиться в суд с требованием признать изменение разрешенного вида использования земельного участка недействительным, а сделку между компанией и администрацией — ничтожной, но поскольку дома введены и, скорее всего, уже заселены, надзорное ведомство не будет обращаться с таким иском. Ведь фактически строительная компания уже не является правообладателем данного участка, права на него принадлежат собственникам жилой недвижимости в доме», — пояснил юрист.

Господин Храмов отметил, что практика получения земельных участков под застройку с последующим изменением вида разрешенного использования земли на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» без торгов распространена не только в Саратове, но и в других регионах. «Я сейчас не могу вспомнить ни одного факта передачи земли под жилищное строительство через торги. Считается, что застройщики таким образом пытаются сэкономить, потому что торги — это конкуренция, это рост ставок и так далее. Прокуратура и УФАС обратили на это внимание, начались суды», — уточнил эксперт.

Марина Ковалева