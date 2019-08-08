В районе тихо и по-семейному

Районная прокуратура проводит проверку на предмет коррупционной составляющей и конфликта интересов на муниципальной службе в отношении главы Борского района Самарской области Эдуарда Ардабьева и его супруги — начальницы экономического отдела районной администрации Натальи Ардабьевой. Как сказано в заявлении (имеется в распоряжении редакции), госпожа Ардабьева является постоянным членом комиссий по выбору исполнителей госконтрактов, на конкурсах часто выигрывают одни и те же лица.



Главу Борского района Самарской области Эдуарда Ардабьева и его супругу — начальницу экономического отдела районной администрации Наталью Ардабьеву — заподозрили в конфликте интересов. Районная прокуратура ведет проверку. Наталья Ардабьева на протяжении многих лет, в том числе в течение двух сроков правления своего супруга, является членом комиссий по определению исполнителей государственных контрактов, финансируемых из бюджета района. Часть подрядов получают одни и те же лица. К примеру, ИП Гагик Гарибов с 2011 года по 2018-й ежегодно получал от двух до восьми контрактов на суммы от нескольких десятков до более 600 тыс. руб. Все контракты связаны с ремонтом зданий. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение Борского района «Служба заказчика». В «СПАРК-Интерфакс» руководителем МБУ указан Петр Туркин. Также Гагик Гарибов получал госконтракты от администраций сельских поселений Подсолнечное, Долматовка, Заплавное, Новоборское, МБУ «Центр материально-технического обеспечения», «Ресурсного центра», службы благоустройства и других муниципальных учреждений района.

Эдуард Ардабьев занимает пост главы муниципального района Борский Самарской области с ноября 2010 года. Член партии «ЕР» с 2008 года. С 2015 года — секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Борского района. Господин Ардабьев — один из старейших глав муниципальных районов. Он был избран при бывшем губернаторе Владимире Артякове и сохранил свое место при Николае Меркушкине и действующем главе региона Дмитрии Азарове. Судя по рейтингу 27-ми районов Самарской области 2018 года, Борский район потерял позиции по ряду основных показателей. По урожайности зерновых и зернобобовых культур на 1 га убранной площади Борский район с 17 места спустился до 23-го. По производству скота и птицы — с 11 до 14-го. По производству молока — с 15 до 18. По индексу промышленного производства по крупным и средним предприятиям район с первого места опустился до последнего. По среднемесячной зарплате на крупных и средних предприятиях — с 18 до 22-го места. По бюджетной обеспеченности с учетом безвозмездных перечислений на душу населения — с пятого до 27-го места.

Борский район оказался аутсайдером по уровню социально-экономического развития среди всех муниципальных образований Самарской области

Также последние несколько лет крупные подряды в Борском районе получает ООО «Универсалмонтажстрой». В 2017 году компания получила контракты на общую сумму более 10 млн руб. от МБУ «Служба заказчика» и более 25 млн руб. от администрации. В 2018 году организация выиграла четыре контракта на ремонт зданий и благоустройство на общую сумму около 18 млн руб. В этом году ей досталось три подряда на сумму более 2 млн руб. Владельцем «Универсалмонтажстроя», по данным «СПАРК-Интерфакс», является Александр Ксенофонтов. Компания зарегистрирована в 2014 году в Самаре. Помимо Борского района общество исполняет контракты в Волжском, Кинельском и Безенчукском и Хворостянском районах области.

Как поясняет юрист, управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин, если установится факт корыстной заинтересованности Эдуарда и Натальи Ардабьевых в результатах аукционов, а также связи с компаниями-поставщиками услуг, материал проверки может быть передан прокуратурой в Следственный комитет для проведения проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями), ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества) либо ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как добавляет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, органы прокуратуры могут внести протест на противоречащий закону правовой акт либо представление об устранении нарушений, либо же возбудить производство об административном правонарушении. В областном правительстве, прокуратуре и районной администрации на момент сдачи номера не ответили.

В начале года стало известно о другом коррупционном скандале в Борском районе — бывшего главного врача Борской центральной районной больницы Сергея Ануфриева заподозрили в вымогательстве у пожилых пациентов и инвалидов и трудоустройстве мертвых душ. По версии следствия, бывший медик с 2015 по 2017 годы ежемесячно получал от медсестры деньги, собранные с находившихся на лечении в больнице пожилых людей и инвалидов в размере 75% с пенсии. В общей сложности таким способом обвиняемый получил с пациентов свыше 2,76 млн руб. В этот же период бывший главврач учреждения трудоустроил в больницу своих знакомых на ставку врача-нефролога, анестезиолога-реаниматолога, уборщика и рабочего по благоустройству, которые не занимались своей работой, но получили зарплату на общую сумму свыше 488 тыс. руб. Этим летом суд назначил бывшему врачу наказание в виде условного срока.

Сабрина Самедова