Губернатор решил «не пудрить мозги»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что принимает предложение депутатов регионального заксобрания от «Единой России» и берет всю полноту ответственности на себя, запуская реформирование исполнительной власти, начиная с ликвидации института председателя правительства региона и совмещения функций губернатора и главы кабмина. Коммунисты, отмечая, что фактически единороссы повторили программу фракции КПРФ, пока не уверены, что будут голосовать за изменения в устав региона, необходимые для реформы. Политологи видят в реформе и ее лозунгах следы работы политтехнологов и полагают, что очередное реформирование инициируется с целью восстановления доверия населения к власти и «Единой России».



В понедельник, на аппаратном совещании, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подтвердил, что принимает предложение секретаря реготделения «Единой России» Василия Гвоздева о необходимости реформирования облправительства и объединения в одном лице постов губернатора и главы регионального кабмина.

В своем заявлении в Face­book он отметил, что считает аргументы депутатов и господина Гвоздева «весомыми и актуальными» и «решил поддержать депутатов, поскольку настало время перемен».

Напомним, 24 июля Василий Гвоздев заявил о необходимости реформирования облправительства и объединения в одном лице полномочий губернатора региона и регионального премьера, отметив, что существующая структура «неэффективна и громоздка», а надо ее сделать «профессиональной, быстрой и цифровой». Впрочем, доктор политических наук Нина Дергунова по этому поводу заявила о своей уверенности в том, что идеи реформирования облправительства и слияния должностей принадлежат самому губернатору, а посредством вице-спикера он вывел их в публичную плоскость.

Как пояснил в своем заявлении Сергей Морозов, необходимость реформирования связана с нацпроектами, инициированными президентом РФ, и для губернатора «непосредственная задача — обеспечить максимальные показатели» по каждому из них. С другой стороны, это связано и с сегодняшними вызовами, отмечает губернатор и открыто признается, что «запрос на изменения» связан «с глобальными экономическими трудностями, когда рост доходов или остановился, или ушел в минус», «выросли цены», «медицинские учреждения области не могут расплатиться с долгами, и в них не хватает жизненно необходимых лекарств», «закрываются бизнесы, увольняются рабочие, падают зарплаты», а «вместе с ними падает и уровень доверия к власти». «Именно поэтому я считаю необходимым принять на себя всю полноту ответственности за развитие Ульяновской области, совместив функциональные полномочия губернатора и председателя правительства Ульяновской области»,— заявил губернатор.

Он также посчитал необходимым дать полномочия региональному заксобранию «по внесению альтернативных кандидатур на замещение должностей региональных вице-премьеров и министров». Кроме того, он намерен изменить работу с населением переформатированного регионального правительства и выстраивать ее «на постулатах открытости». По словам губернатора, намечено «три основных программных блока, над которыми будет работать обновленное правительство» — «Достаток» (экономика и финансы), «Забота» (соцзащита, медицина, образование, спорт, культура) и «Порядок» (благоустройство, строительство, право­охрана, экология). «Мы не собираемся напускать тумана и, как говорится, пудрить мозги — только четкие, понятные и реализуемые начинания. Только достаток, забота и порядок»,— подчеркнул Сергей Морозов.

Господин Гвоздев сообщил „Ъ“, что относится к заявлению губернатора «безусловно, только положительно». Он полагает, что в течение месяца законопроект изменений устава региона будет готов, и «это решение поддержат все фракции».

Впрочем, руководитель государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский заметил, что по совмещению функций губернатора и премьера потребуются не только поправки в устав области, но и в десятке других базовых законов, на все это, с разработкой и принятием законов, может уйти два-три месяца, хотя, «если будут более ограниченные сроки, можно и раньше».

Как будет реформировано само правительство и на каких принципах будут работать «три программных блока», никто не смог пояснить „Ъ“ ни в администрации губернатора, ни в облправительстве, ни в Центре стратегических исследований (там готовились предложения по реформированию, о которых уже сообщал „Ъ“). Впрочем, два источника, близких к администрации губернатора, сообщили „Ъ“, что к идее «трех программных блоков» имеют отношение политтехнологи.

Характерно, что за четыре-пять дней до заявления губернатора в Ульяновске появились билборды кандидата в депутаты гордумы Андрея Князева (на довыборах по 16 округу), на которых крупно показан тот же лозунг: «Достаток. Забота. Порядок».

Хватит ли для изменения устава области голосов (требуется набрать 24 из 36 голосов), пока неизвестно. Руководитель фракции КПРФ Айрат Гибатдинов пояснил „Ъ“, что фракция пока решения не принимала, но может проголосовать «за», «если это приведет к сокращению штатов и расходов бюджета». «Фактически Гвоздев озвучил нашу программу, мы уже несколько лет постоянно говорим о необходимости сокращений расходов и реформирования исполнительной власти, но опасаюсь, что реального сокращения может не быть»,— сказал депутат.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что «программные блоки» «Достаток. Забота. Порядок» придуманы политтехнологами, а вся реформа инициирована с целью восстановления доверия населения к власти и к «Единой России», снижения градуса напряженности. «Я думаю, что это продиктовано приближающимися выборами в гордуму (сентябрь 2020 года) и в Госдуму (сентябрь 2021 года). И на неблагоприятном информационном фоне (проблемы Димитровграда, китайский цемзавод и т.д.) нужно менять тактику. Полагаю, если там работают опытные пиарщики, планируется, что косвенно, без прямых обвинений, предпринятый ход должен показать, что Смекалин как глава правительства не смог удержать ситуацию, и пришлось губернатору взять всю полноту ответственности на себя. И это как бы подводит черту, позволяет Морозову начать решение проблем Димитровграда как бы с чистого лица. Но полагаю, что резко нарастить уровень доверия у нашей власти не получится. Ресурсы исчерпаны»,— считает политолог.

Сергей Титов, Ульяновск